В Тольятти в "резиновой" квартире женщины числились 25 иностранцев

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 43-летняя женщина с июня по сентябрь этого года незаконно поставила на миграционный учет 25 иностранцев.

— "Резиновая" квартира местной жительницы, где она зарегистрирована и проживает, находится в многоэтажном доме Центрального района города, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

У женщины не было в дальнейших планах намерений предоставлять жилое помещение иностранным гражданам для проживания. По информации сотрудников полиции, она официально не трудоустроена, ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

За оказания "услуг" жительница Тольятти получила более пяти тысяч рублей. Свою вину она признала полностью. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Женщине грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.