Две новые награды появятся в Самарской области

В регионе утвердят памятные знаки Нестора Постникова и Николая Семенова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют утвердить две новые награды. Было предложено создать почетный знак Нестора Постникова и почетный знак Николая Семенова. Инициатором выступил губернатор Дмитрий Азаров. Проект закона размещен на сайте Самарской губдумы.

Так, почетным знаком Нестора Постникова планируют награждать тех, кто внес значительный вклад в организацию оказания медпомощи населению Самарской области. Людей, которые ведут научную или иную деятельность, направленную на развитие системы здравоохранения региона. За заслуги в оказании социальных услуг и мер поддержки, а также за благотворительную и общественную деятельность по поддержке хосписов, госпиталей, больниц и других медучреждений.

Почетный знак Николая Семенова предлагается вручать за значительные достижения в научно-исследовательской деятельности, развитие приоритетных направлений науки и технологи, успешное внедрение и использование разработок в производстве.