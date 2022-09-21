В Самаре на территории 4-ГПЗ залили фундамент под новые строения

Специалисты подготавливают фундамент. Фото: скриншот видео

В Самаре на месте четвертого подшипникового завода планируют построить две новые многоэтажки. Эскизы жилого комплекса появились еще в декабре прошлого года.

Городской блогер Евгений Щекин в своих социальных сетях показал процесс работы на территории завода. Отмечают, что для будущих зданий уже залили фундамент. Специалисты продолжают работы на объекте. Застройщиком выступает ООО «СЗ «Сигма-Строй».

Компания собирается возвести две ассиметричные башни. Фасад одной из раздробят на три равных блока по 6 этажей, а на фасаде другого корпуса сделают сбивку за счет повернутого блока на 8-12 этажах.