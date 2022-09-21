Рейсы из Самары в Шарм-эль-Шейх хочет запустить авиакомпания Nordwind

На данный момент билетов в продаже пока нет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рейсы на египетский курорт Шарм-эль-Шейх снова стали доступны после долгого перерыва. Об этом сообщает OBOZ.INFO.

Они уже появились в сезонном расписании аэропорта «Курумоч». Планирует заняться перевозками авиакомпания Nordwind. Перелеты планируется осуществлять на бортах Boeing 737.

Судя по информации с сайта, в расписании уже появилось пять таких рейсов на октябрь. Они запланированы на 2, 7, 12, 17 и 22 октября 2022 года. На данный момент билетов в продаже пока нет.

Недавно стало известно, что авиакомпания Utair запустила прямые субсидируемые рейсы из Нового Уренгоя в Самару. Первый рейс отправился по новому маршруту в понедельник, 19 сентября 2022 года.