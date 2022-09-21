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Общество21 сентября 2022 10:22

В Самарскую область придет сильная магнитная буря 22 сентября 2022 года

Синоптики предупредили жителей
Алена ПРОВКИНА
Чувствительным жителям следует подготовиться

Чувствительным жителям следует подготовиться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области отмечают сильную магнитную бурю. Чувствительным жителям следует подготовиться.

По данным специалистов my-calеnd, сильная магнитная буря придет в регион в четверг, 22 сентября 2022 года. Ее сила составит 4 балла. Метеочувствительные жители могут почувствовать головную боль, ухудшение самочувствия и слабость. Также может снизиться внимание и работоспособность. Самарцам рекомендуют больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Напомним, в регионе также объявили желтый уровень опасности. В среду, 21 сентября 2022 года, в Самарскую область придут грозы и ливни. Порывы ветра усилятся до 15-17 метров в секунду.