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Общество21 сентября 2022 10:32

Самарцы в сентябре 2022 года встретили на улицах города крупного тарантула

Неожиданную встречу прохожие сняли на видео
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Паука обнаружили несколько дней назад

Паука обнаружили несколько дней назад

Жители Самары вновь повстречали тарантулов на городских улицах. Момент попал на видео – им они поделились в социальных сетях. По словам самарцев, встреча произошла на днях и изрядно их удивила.

– Паук размером примерно с кулак, – комментирует происходящее автор видео.

Отметим, что встречи с тарантулами на территории Самарской области вовсе не редкость. Пауки обитают здесь уже несколько десятков лет. По словам экспертов, они ядовиты – впрочем, как и многие арахниды.

Однако тарантулы далеко не самые опасные из них. Куда страшнее в этом плане пауки, относящиеся к роду «хейракантиум». Они также знакомы как желтосумые или колющие пауки. Они довольно крупные. Чаще всего люди обращаются к медикам именно после их укусов.

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