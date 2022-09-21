Самарцы в сентябре 2022 года встретили на улицах города крупного тарантула

Паука обнаружили несколько дней назад

Жители Самары вновь повстречали тарантулов на городских улицах. Момент попал на видео – им они поделились в социальных сетях. По словам самарцев, встреча произошла на днях и изрядно их удивила.

– Паук размером примерно с кулак, – комментирует происходящее автор видео.

Отметим, что встречи с тарантулами на территории Самарской области вовсе не редкость. Пауки обитают здесь уже несколько десятков лет. По словам экспертов, они ядовиты – впрочем, как и многие арахниды.

Однако тарантулы далеко не самые опасные из них. Куда страшнее в этом плане пауки, относящиеся к роду «хейракантиум». Они также знакомы как желтосумые или колющие пауки. Они довольно крупные. Чаще всего люди обращаются к медикам именно после их укусов.

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