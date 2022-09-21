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Общество21 сентября 2022 10:32

Большое количество гаражей снесли у торгового комплекса «Космопорт» в Самаре

Теперь от них остался лишь строительный мусор
Ирина СИНЕГУБОВА
Никакой информации о том, как будут использовать площадку, нет. Фото: Яндекс.Карты

Никакой информации о том, как будут использовать площадку, нет. Фото: Яндекс.Карты

В Самаре напротив торгового комплекса «Космопорт» на территории, находящейся в границах улиц Булкина и Компрессорная снесли большое количество гаражей. Об этом редакции «КП-Самара» рассказали очевидцы.

Раньше на этом участке было много гаражей, со стороны улицы Дыбенко они были огорожены металлическим забором. Теперь от забора остались только столбы, а от гаражей строительный мусор.

Территория в настоящий момент выглядит неприглядно. Никакой информации о том, как будут использовать площадку, нет, что там сделают, пока неизвестно. Старые гаражи в плохом состоянии портили вид и никак в полезных целях не использовались.