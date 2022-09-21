Уличный туалет в Самаре отремонтируют почти за 4,5 млн рублей

Подрядчику необходимо убрать старое здание и возвести на его месте новое со всеми необходимыми удобствами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре направят крупную сумму денег на ремонт уличного туалета. Власти готовы потратить почти 4,5 млн рублей на обновление клозета на 7-й просеке, 139а. Заказчиком выступает МАУ «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп». Информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит полностью переделать уличный туалет — демонтировать старое здание и установить на его месте новое более современное и комфортабельное. Оно будет рассчитано на несколько кабинок. В помещении нужно будет установить не только унитазы, но и раковины, проложить все необходимые инженерные коммуникации и сделать освещение. Также в плане работ — благоустройство прилегающей территории. Срок выполнения — 50 календарных дней.

Сейчас идет процесс подачи заявок. Итоги электронного аукциона подведут 27 сентября 2022 года.