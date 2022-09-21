Внутренние помещения Дома губернатора в Самаре отремонтируют за 10,3 млн рублей

Сейчас в старинном здании располагается институт культуры / Фото: cultnaslediesamregion.ru

В Самаре скоро приступят к очередному этапу ремонта объекта культурного наследия федерального значения — Дома губернатора («Белый дом»). Здание, которое было построено в XIX веке, находится на пересечении улиц Фрунзе и Шостаковича. Сейчас там располагается институт культуры.

Подрядчик уже найден. Он выполнит работы по сохранению памятника архитектуры за 10,3 млн рублей. Компании необходимо отремонтировать внутренние помещения для создания центра прототипирования. Срок выполнения — до 15 декабря 2022 года, сообщается на сайте госзакупок.

Напомним, ремонт Дома губернатора идет поэтапно. Ранее там обновили холл и актовый зал. В прошлом году привели в порядок помещения музыкально-исполнительского факультета. Весной 2022-го был определен подрядчик для починки кровли здания. Теперь необходимо провести в ОКН другие восстановительные работы.