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Происшествия21 сентября 2022 11:18

В Самарской области пройдут масштабные пешеходные рейды 22 и 23 сентября 2022 года

Правоохранители усилят контроль
Алена ПРОВКИНА
В регионе сотрудники дорожной полиции усилят контроль за пешеходами

В регионе сотрудники дорожной полиции усилят контроль за пешеходами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области стало известно о проведении масштабных пешеходных рейдов. Мероприятия запланировали на 22 и 23 сентября 2022 года.

По данным ГИБДД региона, правоохранители усилят контроль за пешеходами. Отмечают, что в период непогоды жителям необходимо быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Только в этом году зарегистрировали более 1700 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало более 2200 человек.

Во время проведения рейдов задействуют максимальное количество сотрудников ДПС. В том числе руководители подразделений.