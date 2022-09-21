Четырехлетний ребенок погиб во время пожара на улице Мира в Тольятти

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Появились новые подробности страшного пожара, который произошел днем 21 сентября в Тольятти. Возгорание случилось на улице Мира, 137 – в одной из квартир вспыхнули домашние вещи.
По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о ЧП поступило в 12:41. На месте работали 30 человек, было задействовано 10 единиц техники. Ликвидировать возгорание удалось в 13:05.
Очевидцы сообщали, что во время пожара погиб маленький ребенок. В СУ СК по Самарской области подтвердили данную информацию.
– По факту гибели малолетнего ребенка 2018 года рождения при пожаре проводится доследственная проверка, – рассказали в региональном следственном комитете.
Отмечается, что мальчик погиб в результате задымления. Он находился в квартире, в которой произошел пожар. Вместе с ним была его бабушка и двухлетний брат – они доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Каждую секунду надеялись, что задышит»: маленький ребенок погиб во время страшного пожара в Тольятти (подробности)