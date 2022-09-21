"Комсомолка" предлагает поздравить учителей Фото: Олег УКЛАДОВ

Самарские учителя могут стать обладателем звания «самый классный «классный». Для этого нужно принять участие в конкурсе ко дню учителя в Самаре, который запустил самарский филиал медиагруппы "Комсомольская правда". Сделать это несложно: заявку можно подать на странице конкурса, разместив фото классного руководителя и небольшую историю с рассказом о том, за что его любят в школе.

- Наш конкурс - это не попытка определить лучшего учителя по каким-то значимым критериям. Мы хотим дать возможность всем родителям и школьникам рассказать о своих любимых учителях. Каждый год мы немного меняем тематику конкурса, в это году решили остановиться на личностях класснух руководителей - эти педагоги вместе с ребятами проходят несколько лет школы, они становятся для них почти родными, стараются помочь решить психологические вопросы, дают советы. Своих "классных" мам и пап мы помним еще долго, приходим к ним с цветами и благодарностями. И наш конкурс - отличная возможность сказать им спасибо. Мы обязательно расскажем об участниках на страницах нашего сайта и газеты, а победители голосования и те, кого выберут жюри, получат отличные подарки от партнеров конкурса, - рассказала редактор самарского филиала "Комсомолки" Ольга Афанасьева.

Проголосовать за участников можно на страничке конкурса. Участвуйте и расскажите всем о своих классных руководителях, достойных признания. Давайте дружно поздравим самарских учителей с грядущим праздником и расскажем, как мы признательны им за все, что они делают.