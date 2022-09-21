Названа предварительная причина пожара в многоквартирном доме в Тольятти

Возгорание началось днем 21 сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна причина пожара, который вспыхнул в многоквартирном доме на улице Мира, 137 в Тольятти. Информацию озвучили в следственном комитете.

– По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем, – рассказали в региональном СУ СК.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Отмечается, что следователи и криминалисты осмотрели место ЧП, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертные исследования.

Напомним, страшный пожар произошел днем 21 сентября и не обошелся без жертв. В результате задымления погиб 4-летний ребенок. Его 2-летний братик и бабушка находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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