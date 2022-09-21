Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 сентября 2022 14:17

Названа предварительная причина пожара в многоквартирном доме в Тольятти

Во время происшествия погиб ребенок, женщина и 2-летний мальчик в больнице
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Возгорание началось днем 21 сентября

Возгорание началось днем 21 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна причина пожара, который вспыхнул в многоквартирном доме на улице Мира, 137 в Тольятти. Информацию озвучили в следственном комитете.

– По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем, – рассказали в региональном СУ СК.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Отмечается, что следователи и криминалисты осмотрели место ЧП, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертные исследования.

Напомним, страшный пожар произошел днем 21 сентября и не обошелся без жертв. В результате задымления погиб 4-летний ребенок. Его 2-летний братик и бабушка находятся в больнице в тяжелом состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Каждую секунду надеялись, что задышит»: маленький ребенок погиб во время страшного пожара в Тольятти (подробности)