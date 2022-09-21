В Самарской области откроются участки для голосования на референдумах 23-27 сентября 2022 года

Помещения для голосования организуют в Тольятти и Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область присоединится к референдумам на тему вхождения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

– Избирательная комиссия Самарской области в рамках своих полномочий и международных договоренностей ЦИК России окажет содействие избирательным комиссиям этих республик и областей в организации участков для голосования их граждан на территории региона, – рассказали в областной избирательной комиссии.

В рамках содействия на территории губернии откроются участки для голосования. Они разместятся в Самаре и Тольятти. Отмечается, что избирательная комиссия предоставит помещения и специальное оборудование.

Всего будет открыто пять участков. Их смогут посетить жители Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, референдумы пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.