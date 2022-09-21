В Cбере можно получать ипотеку частями для экономии средств

Квартиру на этих условиях можно приобрести в рамках программ «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Ипотека для IT». Первоначальный взнос 15%.

Получение кредита траншами позволит клиенту снизить финансовую нагрузку на период строительства квартиры в первые годы за счет уменьшения ежемесячных платежей. Периодичность выдачи и размер траншей фиксируется договором долевого участия с застройщиком, при этом все транши необходимо получить в течении трех лет.

Николай Васёв, Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

- Строительство квартир занимает определённое время. И при согласии застройщика клиенту не требуется вся сумма ипотечного кредита сразу. Для того, чтобы заёмщик не переплачивал проценты, и финансовая нагрузка на него снизилась, мы готовы предоставлять ипотеку частями. О возможности взять жильё в кредит на таких условиях нужно уточнять у застройщика. Также хочу подчеркнуть уникальность новой услуги, на рынке она практически не представлена в рамках госпрограмм

Подобрать подходящую недвижимость и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.