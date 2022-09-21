В Тольятти мужчину отправят под суд за сбыт амфетамина и «отмывание» денег

В общей сложности ему инкриминируют 13 преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить 20-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в незаконном сбыте психотропных веществ и отмывании денег, сообщает прокуратура города. В общей сложности ему инкриминируют 13 преступлений.

Следствие установило, что мужчина планировал разложить по тайникам на территории Автограда 15 свертков с амфетамином. Общая масса веществ составляла порядка 14,934 грамм. За тайники он получил оплату криптовалютой, которую ввел в законный гражданский оборот.

– В отношении тольяттинца возбудили уголовные дела по ч.ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт психотропных веществ») и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ – по факту легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, – рассказали в прокуратуре Тольятти.

За незаконный сбыт ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет, за «отмывание» денег – штраф в размере до 120 000 рублей. Суд рассмотрит дело в ближайшее время.