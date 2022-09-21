В Самаре перенесли сроки отключения холодной воды в Железнодорожном районе

Подачу ХВС приостановят только через неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно о новых сроках отключения холодной воды в Железнодорожном районе Самары. Информацию озвучили в районной администрации.

– Запланированные работы ООО «РКС-Самара» с отключением холодного водоснабжения перенесли на 28 сентября, – информируют в администрации Железнодорожного района.

Подачу ХВС приостановят сразу нескольких улицах. В их числе: 4 проезд 3а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Байкальский переулок 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13; Кемеровский переулок 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а; Марсовый переулок 1, 3, 4, 4в, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13; улица Мориса Тореза, 34а, 36а, 28а, 34б, 38б, 40а, 40б, 44б, 44а, 44г, 44в, 67а, 67ак1; Таксомоторный переулок 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9.

Бойлер с холодной водой можно будет найти по адресу: 4 проезд, 16.