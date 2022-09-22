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Общество22 сентября 2022 3:21

В Самарской области вблизи спортивной школы отсутствуют пешеходные переходы и тротуары

Дети подвергаются опасности
Алена ПРОВКИНА
Дети могут пострадать на дороге из-за отсутствия переходов и тротуаров

Дети могут пострадать на дороге из-за отсутствия переходов и тротуаров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области ученики спортивной школы подвергаются опасности. Рядом с учреждением не обеспечили безопасные переходы и тротуары.

По данным прокуратуры Самарской области, местные жители пожаловались на отсутствие пешеходных переходов и тротуаров вблизи спортивной школы, расположенной на пересечении улиц Нефтебазная и Курортная. Также граждане отметили, что обочина обильно заросла растительностью. Обзор водителей ухудшается. Правоохранители провели проверку.

Сотрудники прокуратуры вынесли представление в адрес главы города. Его обязали устранить нарушения. Пока акт находится на стадии рассмотрения.