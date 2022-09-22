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Общество22 сентября 2022 4:27

В Самарской области планируют ввести в эксплуатацию участок трассы «Большая Черниговка – Глушицкий»

Специалисты обновили покрытие
Алена ПРОВКИНА
В регионе продолжают ремонтировать автомобильные дороги

В регионе продолжают ремонтировать автомобильные дороги

В Самарской области стало известно о вводе в эксплуатацию дорожного участка по трассе «Большая Черниговка – Глушицкий». Рабочие завершили обновление асфальтного покрытия.

По полученным данным, в Большечерниговском районе на участке установили барьерное и пешеходное ограждения, также устроили тротуар и нанесли разметку. В скором времени автолюбители смогут без препятствий проезжать по 15 километрам трассы.

Помимо этого, специалисты отмечают, в составе дороги отремонтировали мост через овраг Вороновский. В прошлом году, благодаря проекту, привели к нормативу участок автодороги «Глушицкий – Благодатовка».