В Самарской области женщина не закрыла двери торгового павильона до конца и лишилась выручки

Мужчина уже был раньше судим за убийство, разбой, грабеж, кражи и побег из-под стражи. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Новокуйбышевске женщина не закрыла двери торгового павильона, расположенного в торговом центре, до конца и оттуда украли 7 тысяч рублей.

— Покинув рабочее место, она прикрыла павильон рольставнями, но оставила небольшой промежуток открытым, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Когда продавец вернулась, то поняла, что пропали деньги, которые лежали в ящике рабочего стола. По отпечаткам пальцев нашли вора. Его задержали в одном из парков города, им оказался 37-летний житель Чапаевска.

Мужчина уже был раньше судим за убийство, разбой, грабеж, кражи и побег из-под стражи. Он во всем признался и рассказал, что проходил по коридору торгового центра, заметил не до конца закрытые рольставни входа в один из павильонов.

После того, как убедился, что никто не видит, поднял их и пролез в помещение. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, оно направлено в суд.