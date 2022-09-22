Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 сентября 2022 5:31

В Самарской области мужчины украли шпильки для фланцевых соединений почти на 300 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дела
Алена ПРОВКИНА
Подрядчики воровали имущество во время работы. Фото: ГУ МВД России по региону

Подрядчики воровали имущество во время работы. Фото: ГУ МВД России по региону

В городе Новокуйбышевске Самарской области двое мужчин украли с предприятия шпильки для фланцевых соединений. Злоумышленники сдали похищенное в пункт приема лома.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, представитель предприятия обратился за помощью в отделение полиции. Он рассказал, что злоумышленники украли 27 шпилек для фланцевых соединений. Ущерб превышает 291 тысячу рублей. Заявитель отметил, что похищенное находилось на установке, изделия не могут использовать для другого назначения.

Правоохранители проверили пункты приема лома и смогли вычислить преступников. Ими оказались подрядчики, которые признались, что во время ремонта отвинтили шпильки и сдали их. За изделия они получили 30 тысяч рублей. Имущество вернули владельцу. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.