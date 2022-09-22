В Тольятти загорелось крыльцо здания администрации города ночью 22 сентября 2022 года

Ночью загорелся вход здания администрации. Фото: "Самара ДТП"

В городе Тольятти Самарской области ночью загорелось крыльцо здания администрации. Местные жители предполагают, что злоумышленники намеренно совершили поджог.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, пожар зафиксировали в ночь на 22 сентября 2022 года на улице Белорусской,33 в Центральном районе. Специалисты отмечают, что возгорание началось у входа. Вспыхнули дверь и обшивка потолка. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

К счастью, обошлось без пострадавших. Для ликвидации возгорания задействовали 25 человек. Пожару присвоили ранг "1-БИС".