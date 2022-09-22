В Самарской области судимый мужчина украл у соседки ноутбук и колонку

Правоохранители задержали преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница обратилась за помощью в отделение полиции. Она рассказала, что из ее дома украли ноутбук и акустическую колонку.

Причиненный ущерб женщина оценила в 12 тысяч 400 рублей. Правоохранители выехали на место происшествие и опросили потерпевшую. Та рассказала, что вышла из дома на 5 часов, вернувшись, женщина не обнаружили техники, входная дверь была открыта. Сотрудники полиции изъяли отпечатки пальцев и смогли установить личность подозреваемого – им оказался сосед заявительницы.

Злоумышленника удалось задержать, в ходе опроса он признал свою вину. Мужчина рассказал, что выбил дверь, похитил технику и сдал ее в ломбард за 2300 рублей. В отношении преступника возбуждено уголовное дело, об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.