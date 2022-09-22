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Общество22 сентября 2022 6:53

Самарец показал, как проходит закрытие палаточного сезона на острове Поджабный

Отдыхающие оставили свои домики
Алена ПРОВКИНА
Многие горожане оставили свои вещи на пляже. Фото: скриншот "ЕЩЕ Самара"

Многие горожане оставили свои вещи на пляже. Фото: скриншот "ЕЩЕ Самара"

В Самаре местные жители с удовольствием проводили время на острове Поджабный. Отдыхающие горожане обустраивали домики и расставляли палатки.

Городской блогер Евгений Щекин показал, как проходит закрытие летнего сезона с высоты птичьего полета. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, многие бросили свои домики, оставили вещи на пляже и уехали в город. Теперь отдыхающие вернутся только следующим летом.

Напомним, что в августе 2022 года загорелась значительная часть территории острова Поджабный. Пожар зафиксировали в районе пристани «Нижний пляж».