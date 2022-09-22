Энергетики завершили подготовку электросетей для строительства обхода Тольятти с мостом через Волгу

ВЛ 500 кВ "Жигулевская ГЭС - Куйбышевская"

«Россети ФСК ЕЭС» завершила проект по переустройству электросетевой инфраструктуры для строительства автомагистрали в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Выполнен перенос семи участков воздушных линий 220-500 кВ, пересекающих маршрут автодороги. Инвестиции в проект составили 188 млн рублей.

Работы проведены на ключевых линиях региона сверхвысокого класса напряжения 220 –500 кВ, задействованных в выдаче мощности Жигулевской ГЭС, электроснабжении Самары и близлежащих городов, а также крупных промышленных потребителей – объектов Куйбышевской железной дороги, завода компании «АвтоВАЗ», химических комбинатов «Тольяттиазот» и «Куйбышевазот».

Для организации переходов ЛЭП через новую дорогу энергетики установили 26 усиленных металлических опор высотой до 45 м, смонтировали 6,5 км провода и грозотроса. Для надежной работы линий применены двойные и тройные гирлянды изоляторов. На нижних проводах установлены шаровые маркеры, чтобы обеспечить визуальное восприятие габарита ЛЭП.

Создание 100-километрового обхода Тольятти с мостовым переходом через Волгу входит в состав международного маршрута «Европа – Западный Китай». Новая магистраль позволит сократить время в пути между Москвой и Самарой вдвое – с 16 до 8 часов. Работы идут параллельно со строительством еще одной скоростной автотрассы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».

Группа «Россети» также ведет переустройство сетей для автодороги М-12. В план работ включено более 140 энергообъектов, в том числе ЛЭП сверхвысокого класса напряжения 220-500 кВ, которые обеспечивают энергетические связи Московской, Владимирской и Нижегородской областей. На сегодняшний день компания выполнила перенос 7 участков на 6 магистральных линиях 220 кВ в Нижегородской области. Работы выполнены на ключевых электромагистралях региона, обеспечивающих электроэнергией объекты ПАО «Газпром» и потребителей Арзамасского, Бобыльского, Сергачского, Сеченовского районов области с населением более 120 тыс. человек.