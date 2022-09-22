В Самаре из-за коммунальной аварии забил «фонтан» на улице Запорожской

Вода стекает вниз по улице. Фото: "ЕЩЕ Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами коммунальной аварии на улице Запорожской. На автодороге появился «фонтан» днем в четверг, 22 сентября 2022 года.

Судя по видео, опубликованному в социальных сетях городским блогером Евгением Щекиным, по автодороге разлилась небольшая река. Специалисты ресурсоснабжающей компании уже выехали на место происшествия и производят необходимые работы.

Напомним, местные жители пожаловались на колодец, расположенный на улице Молдавской в Куйбышевском районе. Из люка течет вода уже третью неделю. Пользователи отмечают, что уже сообщили о происшествии в городскую администрацию.