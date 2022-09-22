Житель Самарской области в пылу ссоры убил приятеля ударом ножа в грудь

Кровавая трагедия разыгралась летом 2022 года в фермерском хозяйстве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом 48-летний уроженец села Обшаровка Приволжского района. Его обвиняют в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Все случилось 5 июля 2022 года на территории крестьянско-фермерского хозяйства в поселке Кошелевка Сызранского района. Мужчина и его приятель устроились в подсобке строения, где содержат крупный рогатый скот. Они стали распивать там алкоголь. Через некоторое время между собутыльниками вспыхнула ссора, они начали оскорблять друг друга. В итоге обвиняемый схватил лежащий на столе нож и ударил им знакомого в грудь. Тот скончался на месте.

Недавно правоохранители завершили расследование дела и передали на рассмотрение в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы. Его могут отправить за решетку на срок от 6 до 15 лет.