В Самарской области женщина купила похищенный велосипед и сдала его в ломбард

Полицейские пытаются найти похищенный велосипед – в ломбарде его уже успели продать.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти 28-летняя жительница купила похищенный велосипед и сдала его в ломбард вдвое дороже.
— 32-летний знакомый сообщил ей, что похитил велосипед и предложил купить его за тысячу рублей, на что женщина согласилась, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Женщина сдала велосипед в ломбард за две тысячи рублей, а деньги потратила на собственные нужды. Ранее не судимая местная жительница рассказала полицейским, где может находиться ее знакомый.
Мужчину задержали. В прошлом году он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Полицейские пытаются найти похищенный велосипед – в ломбарде его уже успели продать.