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Происшествия22 сентября 2022 7:59

В Самарской области женщина купила похищенный велосипед и сдала его в ломбард

Велосипед был оставлен в подъезде непристёгнутым запирающим устройством
Ирина СИНЕГУБОВА
Полицейские пытаются найти похищенный велосипед – в ломбарде его уже успели продать.

Полицейские пытаются найти похищенный велосипед – в ломбарде его уже успели продать.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 28-летняя жительница купила похищенный велосипед и сдала его в ломбард вдвое дороже.

— 32-летний знакомый сообщил ей, что похитил велосипед и предложил купить его за тысячу рублей, на что женщина согласилась, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Женщина сдала велосипед в ломбард за две тысячи рублей, а деньги потратила на собственные нужды. Ранее не судимая местная жительница рассказала полицейским, где может находиться ее знакомый.

Мужчину задержали. В прошлом году он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Полицейские пытаются найти похищенный велосипед – в ломбарде его уже успели продать.