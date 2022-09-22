В Самаре местные жители спутали бабочку бражника с птицей колибри

Семейство бражников насчитывает более 1000 видов. Фото: соцсети

В Самаре местные жители спутали бабочку бражника с птичкой колибри. В социальных сетях появилось видео.

Кадры опубликовали пользователи социальных сетей, автор которого спутал насекомое с птицей. В комментариях жители увидели у «колибри» длинный хоботок, крупное тельце и быстрые крылья. Необычное существо – это бабочка бражник.

Напомним, эксперты рассказали редакции «КП-Самара», почему произошла путаница. Не только внешние сходства среди маленьких птиц и насекомых , но и похожие повадки распространены по всему свету. Такие бабочки могут развить скорость до 50 километров в час.