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Здоровье22 сентября 2022 8:16

Число заболевших коронавирусом перевалило за 2 тысячи в Самарской области 22 сентября

Ирина СИНЕГУБОВА
За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 146 человек.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения 146 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по данным оперативного штаба на 22 сентября 2022 года количество заболевших перевалило за две тысячи. За прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 2042 человек.

На данный момент высокий показатель и у числа выздоровевших. Победить болезнь и выздороветь удалось 1667 жителям региона.

За сутки было госпитализировано в медицинские учреждения с подозрением на коронавирус 146 человек. Четыре человека скончались в больнице. По состоянию на 12 августа, полную вакцинацию в регионе прошли 2 202 237 человек, а процент коллективного иммунитета равен 9,4.

По сравнению с вчерашним днем, 21 сентября, количество заболевших сегодня незначительно выросло. 20 сентября коронавирусную инфекцию обнаружили у 1951 человека.