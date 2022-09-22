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Происшествия22 сентября 2022 8:29

В Самаре парень на Geely сбил выходящую из трамвая 19-летнюю девушку

К счастью, обошлось без тяжелых травм
Анастасия ФИЛАТОВА
ДТП произошло на остановке по улице Полевой

ДТП произошло на остановке по улице Полевой

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 21 сентября 2022 года, в Ленинском районе Самары произошло ДТП с участием пешехода. Около 14 часов на улице Полевой под колеса иномарки угодила 19-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, за рулем автомобиля Geely находился 21-летний молодой человек. Он двигался по улице Полевой в направлении улицы Мичурина. Напротив дома № 71 он сбил девушку, которая выходила из трамвая.

Пострадавшую доставили в больницу. Там медики оказали ей всю необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали ДТП. Проводится проверка.