В Самаре вандалы расписали граффити новую детскую площадку в Красноглинском районе

Вандалы расписали детскую площадку. Фото: "Честная Самара"

В Самаре новая площадка в Красноглинском районе привлекла не только родителей с детьми, но и вандалов с баллончиками. Местные жители рассказали об испорченной площадке.

- Урны, скамейки, информационные стенды и качалки изрисованы рисунками и невнятными надписями, - отмечают пользователи в социальных сетях.

Напомним, в Красноглинском районе летом 2022 года благоустроили 5 детских площадок. Некоторые из них вандалы также «украсили» рисунками. Специалисты произвели работы в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Одну из детских площадок разделили на три территории для детей разных возрастов.