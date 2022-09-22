В Самарской области женщина на KJ TAGER врезалась в 58-летнего водителя Nissan LEAF

Водителя Nissan LEAF доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Вчера, 21 сентября, в 08:11 в Челно-Вершинском районе Самарской области 44-летняя женщина за рулем KJ TAGER столкнулась с 58-летним водителем Nissan LEAF.

— Женщина выезжала со второстепенной дороги со стороны села Челно-Вершины на автодорогу «Урал-Сергиевск-Челно-Вершины», являющуюся главной, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Преимущество проезда перекрестка было у автомобиля Nissan LEAF, за рулем которого находился 58-летний водитель. Автомобилистка не уступила дорогу и столкнулась с ним.

Пострадал 58-летний мужчина. Его с места ДТП отвезли в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.