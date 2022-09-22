Самарец показал, как проводят реконструкцию трассы М-5 «Урал»

Специалисты продолжают строительство развязки. Фото: скриншот видео

В Самарской области специалисты продолжают проводить масштабную реконструкцию по трассе М-5 «Урал». Городской блогер Сергей бобин поделился кадрами.

Судя по видео, опубликованному в социальных сетях, работники приступили к строительству транспортной развязки. Проект также предусматривает реконструкцию поворота в сторону села Белозерки через разворотные петли. Отмечают, что на участке появится надземный пешеходный переход.

Напомним, реконструкция участка М-5 «Урал» в районе села идет с опережением графика. В августе статус готовности объекта превышал 10%. Сдать проект планируют в 2024 году.