Названы страны для бюджетного отдыха у моря в начале октября 2022 года

Самые дешевые туры на 10 ночей на двоих - в Абхазию и Сочи Фото: Виктор КЛЮШКИН

Стало известно, где можно бюджетно отдохнуть у моря в начале октября 2022 года. Список доступных пляжных направлений озвучили представители Ассоциации туроператоров России.

Самые популярные туры — Абхазия, Сочи, Анталия (Турция), ОАЭ, Египет, Шри-Ланка, Катар, Бахрейн, Сейшелы, Таиланд и Мальдивы. По цене наиболее доступен пляжный отдых в Абхазии и Большом Сочи. Стоимость тура на 10 ночей — 46,4 и 56,6 тысяч рублей на двоих соответственно.

Отдых в Турции, ОАЭ, Египте и на Шри-Ланке обойдется в 100-150 тысяч рублей на двоих, пишет ФАН. Стоимость десятидневных турпакетов в Катар, Бахрейн и на Сейшелы составит 150-200 тысяч рублей на двоих. Цена поездки в Таиланд и на Мальдивы — более 200 тысяч рублей.