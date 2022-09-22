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Происшествия22 сентября 2022 9:29

В Самарской области мужчина самоудовлетворялся в машине рядом со школой

Когда к нему подошли, он поспешил уехать без разговоров
Ирина СИНЕГУБОВА
Девушка-очевидец пыталась дозвониться в полицию, но безуспешно. Фото: скриншот видео

Девушка-очевидец пыталась дозвониться в полицию, но безуспешно. Фото: скриншот видео

Вчера, 21 сентября, примерно в 14:30, в Тольятти у школы мужчина самоудовлетворялся, смотря на проходящих мимо школьниц. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Неизвестный мужчина находился в белом легковом автомобиле, задние номера которого отличаются от передних. Когда к нему подошел автор видео, он быстро прекратил свое занятие и поспешил уехать без лишних разговоров.

— Дозвониться в 102 было невозможно, надеюсь его разыщут и накажут, потому что сегодня он просто смотрит, а завтра может случиться непоправимое, — сообщает очевидец в сообществе Вконтакте "Типичный Тольятти Новости".