В Самарской области мужчина самоудовлетворялся в машине рядом со школой

Девушка-очевидец пыталась дозвониться в полицию, но безуспешно. Фото: скриншот видео

Вчера, 21 сентября, примерно в 14:30, в Тольятти у школы мужчина самоудовлетворялся, смотря на проходящих мимо школьниц. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Неизвестный мужчина находился в белом легковом автомобиле, задние номера которого отличаются от передних. Когда к нему подошел автор видео, он быстро прекратил свое занятие и поспешил уехать без лишних разговоров.

— Дозвониться в 102 было невозможно, надеюсь его разыщут и накажут, потому что сегодня он просто смотрит, а завтра может случиться непоправимое, — сообщает очевидец в сообществе Вконтакте "Типичный Тольятти Новости".