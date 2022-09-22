Дмитрий Богданов рассказал о снижении ставок по льготным кредитам для МСП

Самарские предприниматели активно пользуются мерами федеральной поддержки бизнеса

Снижены ставки по программам льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Решение принято на федеральном уровне. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

— В 2022 году по всем действующим федеральным программам льготного кредитования предприятия Самарской области получили почти 40 млрд рублей. Снижение ставок сделает финансовые продукты еще более привлекательными и позволит нашим предпринимателям уверенно воплощать в жизнь свои планы, — отметил Дмитрий Богданов.

Так, ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования для среднего бизнеса снизили до 2,5%, для малых и микропредприятий — до 4%. Максимальная ставка льготного кредита по программе «1764» теперь составляет 10,25%, а по программе «ПСК» — 10,5%

В Самарской области по новым антикризисным программам предпринимателям одобрили 464 заявки. В общей сложности им выдали свыше 4,5 млрд рублей. Эти средства предприятия могут направить на развитие своего дела и реализацию новых проектов.