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Общество22 сентября 2022 9:42

Дмитрий Богданов рассказал о снижении ставок по льготным кредитам для МСП

Предприниматели могут направить заемные средства на развитие своего дела
Илона МАЙСКАЯ
Самарские предприниматели активно пользуются мерами федеральной поддержки бизнеса

Самарские предприниматели активно пользуются мерами федеральной поддержки бизнеса

Снижены ставки по программам льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Решение принято на федеральном уровне. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

— В 2022 году по всем действующим федеральным программам льготного кредитования предприятия Самарской области получили почти 40 млрд рублей. Снижение ставок сделает финансовые продукты еще более привлекательными и позволит нашим предпринимателям уверенно воплощать в жизнь свои планы, — отметил Дмитрий Богданов.

Так, ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования для среднего бизнеса снизили до 2,5%, для малых и микропредприятий — до 4%. Максимальная ставка льготного кредита по программе «1764» теперь составляет 10,25%, а по программе «ПСК» — 10,5%

В Самарской области по новым антикризисным программам предпринимателям одобрили 464 заявки. В общей сложности им выдали свыше 4,5 млрд рублей. Эти средства предприятия могут направить на развитие своего дела и реализацию новых проектов.