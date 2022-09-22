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Общество22 сентября 2022 9:58

В Куйбышевском районе Самары отключат воду у жителей 25 домов

Должники не оплатили счета
Алена ПРОВКИНА
Жителям отключат воду из-за долга

Жителям отключат воду из-за долга

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары специалисты до конца месяца проведут отключение воды 25 домов-должников. Недобросовестные абоненты не платили счета.

По данным «РКС-Самара», в частном секторе жителей отключат от водоснабжения и водоотведения. До конца сентября сотрудники ресурсоснабжающей компании будут тампонировать жилые дома. Ранее все должники получили уведомления, но проигнорировали требования. Некоторые накопили долг более чем на 20 тысяч рублей.

В общей сложности, должники не выплатили почти 200 тысяч рублей. Отмечают, что абоненты, испытывающие финансовые трудности, могут обратиться в компанию за помощью, чтобы не попасть в списки неплательщиков.