В Куйбышевском районе Самары отключат воду у жителей 25 домов

Жителям отключат воду из-за долга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Куйбышевском районе Самары специалисты до конца месяца проведут отключение воды 25 домов-должников. Недобросовестные абоненты не платили счета.

По данным «РКС-Самара», в частном секторе жителей отключат от водоснабжения и водоотведения. До конца сентября сотрудники ресурсоснабжающей компании будут тампонировать жилые дома. Ранее все должники получили уведомления, но проигнорировали требования. Некоторые накопили долг более чем на 20 тысяч рублей.

В общей сложности, должники не выплатили почти 200 тысяч рублей. Отмечают, что абоненты, испытывающие финансовые трудности, могут обратиться в компанию за помощью, чтобы не попасть в списки неплательщиков.