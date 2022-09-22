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Общество22 сентября 2022 10:03

До сельхозвыставки с ярмаркой можно будет добраться на бесплатных автобусах из Самары

Выставка будет работать в пятницу и субботу
Ирина СИНЕГУБОВА
На специализированном манеже состоится конкурсный показ сельскохозяйственных животных.

На специализированном манеже состоится конкурсный показ сельскохозяйственных животных.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 23 по 24 сентября на площадке Поволжской машиноиспытательной станции пройдет XXIV Поволжская агропромышленная выставка – 2022. До нее можно будет добраться на бесплатных автобусах из Самары.

— С 9:00 до 16:00 бесплатный автобус будет ходить от остановки пл. Кирова, также автобус № 126 довезет до остановки «Дорожник» в п. Усть-Кинельский, — рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

В выставке ежегодно участвуют более 500 предприятий и организаций. Также на специализированном манеже состоится конкурсный показ сельскохозяйственных животных. В рамках деловой программы пройдут сессии, круглые столы и семинары.

Выставка будет работать 23 и 24 сентября с 9:00 до 17:00.