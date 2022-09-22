В самарском этнопарке «Дружбы народов» пройдет праздник «Осенины» 25 сентября 2022 года

На празднике жители проводят лето Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно о проведении праздника «Осенины» 25 сентября 2022 года. Жителей приглашают посетить мероприятие.

Праздник начали отмечать еще в Древней Руси. Раньше в этот день предки провожали лето и встречали осень. «Осенины» проведут в энтопарке «Дружбы народов» в воскресенье, 25 сентября 2022 года, с 12:00 до 17:00. Жители смогут посетить площадку по разучиванию народных песен, концерт государственного Волжского русского народного хора, ярмарку национальный изделий.

Также в подворьях пройдут мини-экскурсии. Вход для взрослый – 400 рублей, для детей в возрасте от 7 до 14 лет, пенсионеров, ветеранов боевых действий, многодетных семей – 300 рублей. Помимо этого, посетителей бесплатно угостят горячим чаем, пирогами и яблоками.