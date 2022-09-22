«Масштаб удивляет»: в Кошелев-Парке продолжается строительство площади с фонтаном и экстрим-парком

Так выглядит площадка в настоящий момент.

В областной столице продолжается преображение Кошелев-Парка. Здесь возводят новую центральную площадь, которая станет настоящей достопримечательностью района. На площадке появится фонтан и экстрим-парк. На днях территорию парка посетил самарский видеоблогер Александр Карягин. Он снял строительство объекта с высоты птичьего полета.

На опубликованных кадрах видно, что строители выполнили внушительный объем работ. Большая часть площади уже покрыта плиткой, строительство продолжается на других участках. Но главное, что поразило самарцев – это масштаб проекта.

– Вот это масштаб строительства! Строители молодцы. Работа нелегкая, но с высоты все выглядит очень качественно, – написали горожане в комментариях под видео.

Проект площади отличается необычной концепцией. При взгляде сверху все элементы пространства будут иметь обтекаемую каплевидную форму. А настоящим украшением территории станет каскадный фонтан протяженностью около 200 метров. Планируется, что именно здесь будут проходить все крупные районные мероприятия.