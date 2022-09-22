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Общество22 сентября 2022 11:00

В Самарской области еще один детский сад введут в эксплуатацию до конца сентября 2022 года

Документы для получения образовательной лицензии готовы
Алена ПРОВКИНА
Детский сад уже скоро начнет функционировать. Фото: "городская администрация"

Детский сад уже скоро начнет функционировать. Фото: "городская администрация"

В городе Тольятти Самарской области планируют ввести в эксплуатацию еще один детский сад. Данный вопрос могут решить до конца сентября.

По информации городской администрации, здание дошкольного учреждения построили еще в прошлом году в рамках национального проекта «Демография». Оно расположено на территории Автозаводского района. Замглавы города по имуществу и градостроительству Андрей Дроботов отметил, что на данном этапе все документы на получении образовательной лицензии уже подготовили.

Также уже сформировали список воспитанников. Дети смогут посещать учреждение после ввода объекта в эксплуатацию.