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Экономика22 сентября 2022 7:20

Сбер работает в обычном режиме, клиентам доступны операции, ажиотажа в них нет

Сбербанк продолжает работу в обычном режиме, клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них нет

Сбербанк продолжает работу в обычном режиме, клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них нет, сообщил журналистам ТАСС первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в кулуарах форума «Банки России — XXI век».

«Мы работаем как и прежде, и клиентам доступны все виды операций, повышенного спроса на какие-то из них мы не фиксируем. Что касается кредитов, о которых вы спрашиваете, то мы ознакомлены с рекомендациями ЦБ, и сейчас Сбербанком прорабатываются различные варианты решения задач с учетом возможных законодательных инициатив», — заявил он.

Накануне ЦБ РФ рекомендовал банкам, МФО и другим профессиональным кредиторам идти навстречу мобилизованным гражданам и разработать специальные программы кредитных каникул, реструктуризации или адаптировать существующие займы.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что оснований для резкого изменения финансовой ситуации в России нет, банковская система устойчива и средства граждан защищены.