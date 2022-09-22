Как развивается отечественная селекция животных и растений?

Но сейчас государство и бизнес заинтересованы в максимальной независимости от внешних поставок. Поэтому в России активно развиваются масштабные проекты в этой сфере. На сайте Сбер.Про Медиа вышла подробная статья об этом, рассказываем её краткие выжимки.

Итак, геномная селекция — современный способ отбора животных и растений с наиболее полезными признаками на основании ДНК. Она позволяет улучшить генофонд популяций сельскохозяйственных животных и получать устойчивые сорта растений с высокой урожайностью.Пока у геномной селекции в России нет государственного статуса, её в частном порядке развивают сами агропредприятия, в основном лидеры рынка.

К примеру, селекционно-генетическое направление молочного животноводства России развивается с помощью всё более активного применения современных эффективных инструментов: генотипирования поголовья и хромосомного подбора пар родителей, которые передают наилучшие производственные характеристики следующим поколениям животных. Что интересно: при традиционном искусственном осеменении генетически ценная корова может дать не более одного телёнка за раз, а эмбриотрансфер позволяет оплодотворять сразу несколько её яйцеклеток в год. За три года с помощью этой технологии можно собрать высокопродуктивное стадо и снизить потребность в импорте генетики.

Что касается семян, то авторы статьи отмечают, что из-за рисков ограничений на поставку зарубежных семян сейчас важно также открыть собственные геномные лаборатории, создавать сорта и гибриды. Особенно сильно выражена зависимость от импорта по сахарной свёкле, кукурузе, подсолнечнику, рапсу, овощам, картофелю и сое. «Минсельхоз разрабатывает план по ускоренному переходу на использование отечественных семян. В частности, будет создан план их закупки по каждому региону»,— цитируется в материале.

Приоритетность поддержки АПК была объявлена правительством еще в апреле этого года, тогда также отмечалось, что дополнительный бюджет будет направлен на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли.

Кстати, на днях пресс-служба Сбера сообщила, в Поволжье в сегменте агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, доля кредитов, выданных по льготной программе Минсельхоза (МСХ), достигла 57,9%. Было выдано свыше 24 млрд рублей кредитов, по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 36,6%.