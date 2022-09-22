В Самаре на территории детской площадки высадили каштаны на бульваре Елены Шпаковой

Новые насаждения высадили рядом с детском площадкой. Фото: администрация района

В Самаре стало известно о продолжении работ по озеленению участка. Специалисты высаживают растения в рамках губернаторского проекта «Содействие».

По информации администрации Красноглинского района, работники высадили аллею каштанов на бульваре Елены Шпаковой в четверг, 22 сентября 2022 года. Насаждения появились на территории новой спортивной и детской площадки.

- Надеемся на то, что жители сберегут и не причинят вред насаждениям, - отмечают специалисты.

Напомним, в областной столице продолжается преображение Кошелев-Парка. На новой площадке планируют построить фонтан и экстрим-парк.