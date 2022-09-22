Самарцы пожаловались на ямы в асфальте, которые обещают отремонтировать уже 5 месяцев

Вода из луж постоянно летит на жителей. Фото: Анна Степанова

В Самаре местные жители пожаловались на ямы на автомобильной дороге. По словам пользователей социальных сетей, асфальтное покрытие планируют обновить уже 5 месяцев.

В комментариях к одной из записи про ремонт дорог граждане поделились фотографиями ям на автодороге у остановки 14-й микрорайон, по адресу: улица Г. Димитрова. Автор сообщения отмечает, что довольно часто сообщает о проблеме.

- С мая говорим про ямы у остановки, вода летит на людей, ожидающих транспорт, - подчеркивает местная жительница.

На ее жалобу ответил департамент городского хозяйства и экологии города. Специалисты передали поручение подрядчикам. Отремонтировать покрытие хотят до конца ноября 2022 года.