Самарским пенсионерам, которые отапливали дом углем, провели газ

Вопрос удалось решить только в этом году. Фото: hinshtein.ru

В Самарской области в 2022 году провели газ в дом пенсионеров, которые долгие годы получали отопление с помощью угля. Информацию сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Семья ждала удобства несколько лет. Решить вопрос удалось после обращения к парламентарию. В июле текущего года на прием к Александру Хинштейну пришла дочь пенсионеров. Женщина сообщила, что ее отец, Ветеран труда РФ, еще в 2019 году заключил договор с компанией СВГК о подведении газораспределительных сетей к частному дому. Сделать это было необходимо не позднее, чем через два года. Однако процесс так и не был запущен.

– Газовики тянут время: то нет бригады, то вопрос передан на какое-то мифическое согласование. И отговоркам не видно ни конца, ни края. Мы отапливаем дом углем, – рассказала женщина.

За годы ожиданий в силу вступил новый закон, позволяющий подключаться к газораспределительным сетям бесплатно. Тогда семья решила расторгнуть договор с компанией.

К вопросу подключился Александр Хинштейн. Он связался с министром энергетики региона Александром Мордвиновым и попросил его разобраться в ситуации, а также направил запрос СВГК.

В результате проблема была решена. И даже более того – газовая труба была также проведена к соседям-пенсионерам. Они тоже несколько лет ждали подключения.