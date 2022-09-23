В Самарской области инспектор ДПС отвез женщину в роддом за полчаса до родов

Мужчина помог аккуратно пересадить женщину в патрульный автомобиль и в кратчайший срок доставил ее до приемного покоя. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Невероятная история произошла недавно в Самарской области. Инспектор ДПС успел в считанные минуты доставить в роддом женщину, у которой роды начались прямо в дороге. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Все случилось в августе текущего года. Житель Отрадного вез беременную сестру в Областной перинатальный центр. Однако роды начались прямо в дороге. Мужчина понял, что из-за пробок не сможет доставить роженицу медикам.

– Он обратился за помощью к старшему инспектору ДПС 1 батальона полка ДПС Управления МВД России по г. Самара Вячеславу Мухаметову, который нес службу на посту в Зубчаниновке. Инспектор ДПС, понимая всю серьезность ситуации, помог аккуратно пересадить женщину в патрульный автомобиль и в кратчайший срок доставил ее до приемного покоя, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Убедившись, что с женщиной все в порядке, он вернулся к работе. А спустя полчаса роженица родила девочку. Ее назвали Полиной.

Житель Отрадного решил отблагодарить правоохранителя. Он обратился по «телефону доверия» регионального ГУ МВД и рассказал эту историю.

– Благодаря оперативным действиям удалось вовремя доставить сестру в больницу. Я благодарен сотруднику за чуткость и человечность. И если бы родился мальчик, непременно бы назвали Вячеславом! Побольше бы таких отзывчивых сотрудников, – отметил мужчина.