В Самаре появился новый мурал, посвященный нефтяной тематике

Работа заняла большую площадь здания. Фото: Честная Самара

Жители Самары сообщили о новом мурале, который украсил один из городских домов. Он появился в Куйбышевском районе, на улице Егорова. Изображение посвящено нефтяной тематике.

– На мурале изображен полный процесс: от трудоемкой добычи нефти и ее переработки до старта ракеты в космос на произведенном топливе, – рассказали жители города.

Интересно, что изображение появилось на внушительной площади – от первого до последнего этажа здания.

Напомним, еще один мурал в данный момент создается на улице Советской Армии. Его автор — финалист фестиваля уличного искусства «ФормART» Семен Маверский. Работа получила название «#КибеРусь».