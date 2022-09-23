В Самаре квартиросъемщик ограбил хозяина жилья после ссоры

Техника оказалась нерабочей, поэтому выручка составила всего 500 рублей. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре мужчина съехал из квартиры, прихватив с собой чужой телевизор. Ограбить хозяина жилья он решил после ссоры. Подробности этой истории сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в мае текущего года в коммунальной квартире на проспекте Мальцева. Ее собственник сдавал в аренду. Он планировал забрать у жильца деньги за съем жилья, однако тот попросил об очередной отсрочке. Между мужчинами вспыхнула ссора и владелец квартиры попросил нерадивого квартиросъемщика покинуть жилплощадь. Тот съехал, однако с собой забрал телевизор. Пострадавший обратился в полицию. По его словам, ущерб составил 9 тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний мужчина.

– Злоумышленник не стал отрицать своей причастности к краже. Он пояснил, что после ссоры с хозяином жилплощади вернулся в коммунальную квартиру за своими вещами. Резким рывком он дернул дверь в комнату, повредив замок. Внутри помещения его внимание привлек телевизор, установленный на кронштейне, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Мужчина снял телевизор, однако тот оказался нерабочим. Он продал его за 500 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ «Кража». Недавно суд вынес мужчине приговор. Он проведет восемь месяцев в колонии строгого режима. Отмечается, что осужденный возместил ущерб в полном объеме.